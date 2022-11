‘Gulo na naman yarn’ Isko kinabog sina Bistek, Ipe bilang ‘Ninoy Aquino’

Si former Manila Mayor Isko Moreno ang napiling gumanap bilang Ninoy Aquino sa pelikulang ‘#MoM: Martyr Or Murderer?’

Nag-post na nga si Direk Darryl Yap sa kanyang Facebook account ng photo ni Isko na todo ngiti, hawak-hawak, ang script na may nakalagay na ‘Isko Moreno as Ninoy Aquino’!

Kaloka lang ang caption ni Direk Darryl na, ‘The Filipino is worth dying…INSIDE’ na nilagyan pa ng mga nota.

Well, di ba nga? Markado kay Isko ang sayaw at kantang ‘Dying Inside’?

Anyway, ilan sa mga lumabas na pangalan na gaganap daw bilang Ninoy noon ay sina Phillip Salvador, Herbert Bautista, Jerome Ponce. Pero, heto nga at si Isko ang nagwagi.

Sa mga komento ng post na `yon ni Direk Darryl ay mababasa ang mensahe na…

“The Filipino is worth dying inside to hold you…”

“Mapapasayaw ka na lang, cause I’m dying inside to hold youoooooooh!”

“Gulo na naman `yan! Hahahaha! Nice one, but still we know everyone in this movie are professionals. They knew what they’re doing.”

“Naku magkakaubusan na naman ng gamot sa high blood. Grabe ka talagha Direk Darryl.”

“Why not? Pogi talaga ni Yorme!”

“Ok lang yan, suportahan natin ang industriya ng pelikulang Pilipino.”

“Naku Direk, lalo kang panggigigilan ng mga kalaban mo.”

“Marami na naman ang iiyak!”

May mga nagtatanong din agad, sino raw ba ang gaganap bilang si former President Cory Aquino, kung si Giselle Sanchez pa rin ba? Parang hindi raw bagay na sina Giselle at Isko, ha!

At sino rin daw ang gaganap bilang sina former President Noynoy Aquino. At siyempre si Kris Aquino?

For sure, iisa-isahin ni Direk Darryl ang pagi-introduce ng mga karakter, at mga magsisipagganap dito, na tulad ng ginawa niya sa ‘Maid In Malacanang’ noon. (Rb Sermino)