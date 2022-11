Gabbi, Khalil ratsada sa pagbebenta ng ‘laman’

Hanggang sa food business ay ‘collab’ pa rin ang real-life Kapuso couple na sina Gabbi Garcia at Khalil Ramos.

Binahagi nina Gabbi at Khalil ang kanilang excitement sa binuo nilang food business na nagsimula lamang sa kanilang hilig sa pagkain.

“Isa ‘yun sa mga I think naging connection namin ‘yung hilig kumain. As in super food adventures ‘yung trip namin gawin. So naisip namin nung pandemic actually is to create a food channel,” sey ni Khalil.

Pahayag naman ni Gabbi: “Ang tawag sa kanya front seat foodies, kasi ‘di ba nung pandemic bawal mag-dine-in, puro take-out lang. So nag-start kami dahil nagke-crave kami sa food ng isang restaurant so pumunta kami doon, kumain kami sa kotse kasi bawal mag-dine-in, then doon nag-pop ‘yung idea na, ‘o, gawin natin ‘tong food show.”

Ang kanilang food channel sa YouTube ay naging mabenta sa maraming fans hanggang sa mapansin na rin ito ng iba’t ibang brands. Ngayon, masaya ang dalawa sa kanilang nabuong food business kasama ang kanilang business partners.

“‘Yung food business actually nag-start lang siya a few months ago, so we launched our cloud kitchen called Meat up with Gabbi and Khalil, puro meat din siya, mga rice bowls, mga steak salad, ganyan. So may partners kami, super suwerte namin doon sa partners namin na talagang tinulungan kami to put up this business,” sey naman ni Khalil. (Ruel Mendoza)