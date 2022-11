Christmas SID ng TV5 lakas maka-LSS

Nakaka-LSS ang Christmas Jingle na gamit ng TV5 sa kanilang official music video ng 2022 Christmas Station ID. Pinakita nga ang mga Kapatid star mula sa kanilang award-winning shows nung ni-launch ito habang nag-halftime ang 2nd game ng PBA last Nov. 8.

Pinamagatang “Sama-Samang Ihatid ang Ibang Saya ng Pasko,” ang tema ng TV5 Christmas ID ngayong taon ay “Iba ang Pasko ‘Pag Sama-Sama,” kung saan ipinapakita ang kakaibang saya ng pagdiriwang ng kapaskuhan kapag kasama ang ating mga mahal sa buhay.

“As we learn to adjust to the new normal, we have gradually returned to face-to-face events, onsite meetings, and catching up with friends again. For our Christmas Station ID, we wanted to emphasize this wonderful feeling of re-establishing that human connection, of sharing all these happy moments together and in person,” bahagi ni Cignal at TV5 President at CEO Robert P. Galang.

Bilang mga pioneer sa konsepto ng IBA sa 5 at ‘Iba’ng Saya Pag Sama-Sama,’ ang 2022 Christmas Station ID ng TV5 ay nagbigay-diin sa konsepto ng ‘inclusivity’ na sumusuporta sa bawat tao sa komunidad.

Ang #TV5ChristmasStationID lyrics ay sinulat ni Dia Pulido ng Media5 Integrated creatives habang ang jingle ay cinompose ng team mula sa Flipmusic at pinerform naman ng Philippine Idol alumni na pinangungunahan nina Mau Marcelo, Gian Magdangal, Jan Nieto, Miguel Mendoza, Pow Chavez, Kenneth Dingle, Arms Cruz, Jeli Mateo, Raymond Sajor, Stef Lazaro, at MYK.

Panoorin ang TV5 Christmas Station ID sa kanilang official Facebook at YouTube accounts at i-share ito gamit ang hashtags #TV5ChristmasStatonID at #IBAngPaskoPagSamaSama. (Rb Sermino)