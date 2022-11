Carl Tamayo, Maroons ayaw magpakampante

Team Standings

*UP 10 1

**NU 8 3

Ateneo 7 3

DLSU 4 6

AdU 4 6

UE 4 7

FEU 4 7

UST 1 9

*Final Four

**Playoff

Mga laro Linggo: (MOA Arena)

11:00am — Ateneo vs FEU

1:00pm — NU vs UST

3:00pm — Adamson vs UE

6:30pm — UP vs De La Salle

SESEMENTUHAN nina Carl Vincent Tamayo at ng defending champions University of the Philippines (UP) Fighting Maroons ang hawak sa liderato pagharap kontra La Salle Green Archers sa pinakahuling laro ng quadruple-header na 85th UAAP men’s basketball tournament, Linggo, sa SM Mall of Asia sa Pasay City.

Nasungkit ng Fighting Maroons ang ikapitong sunod na panalo nitong Huwebes laban sa Far Eastern University, 73-59, sa mainit na mga kamay ni James Spencer na nagsalansan ng 19 puntos at ang double-double performance ni last season Finals MVP Malick Diouf na 11pts at 20 rebounds.

Bumanat naman si Tamayo ng 10 puntos, pitong rebounds, dalawang assists at isang steal.

Magsasagupa ang UP at DLSU sa huling laro sa alas-6:30 ng gabi.

Ayon kay UP head coach Goldwin Monteverde, kailangan nilang ipakita ang matikas na paglalaro mula umpisa hanggang dulo sa opensa at depensa kahit na tangan nila ang 10-1 kartada

Pilit namang ibabangon ng Green Archers ang kanilang posisyon kasunod ng malupit na buzzer-beater na panalo kontra Adamson Falcons, 81-78, para sa 4-6 panalo-talo marka para sa 4th spot katabla ang Adamson. (Gerard Arce)