Alden babu na? Ruru bagong paborito, bitbit nina Tito, Vic, Joey sa Dubai

Si Ruru Madrid na ba ang bagong paborito ng TVJ?

Aba, kamakailan ay lumipad pa-Dubai si Ruru, at yes, sina Tito Sotto, Vic Sotto, Joey de Leon ang kasama, ha!

Ang balita ko, para sa isang special event ng Net 25 ang pagpunta nila sa Dubai. At isang linggo nga raw silang mananatili doon, ha!

Noong hindi pa super busy si Alden Richards at madalas pa siyang nakikita sa Eat Bulaga, siya ang kasa-kasama ng TVJ sa mga lakaran abroad, di ba?

Pero, dahil sobrang busy na nga ang bida ng ‘Start Up PH’ at dahil si Ruru nga ay isa sa mga bagong co-host ng Eat Bulaga, siya na ang karay-karay ng TVJ sa mga pinupuntahan nila.

And besides, kung Net 25 nga ito ilalabas, puwedeng-puwede naman si Ruru, di ba? Baka magkaproblema kung si Alden ang kasama.

Pero siyempre, iniintriga pa rin, si Ruru na ba ang bagong paborito ng TVJ? Hindi na raw si Alden?

Grabe ang mga ‘Marites’ oh!

Kelvin Miranda isinasayaw ang problema

May bagong release ng kanta ang Sparkle’s talented and sought-after leading man na si Kelvin Miranda, ang ‘Sumayaw’ under GMA Music.

The upbeat track was composed by Viktor Nhiko Sabiniano for his long-time friend, Kelvin. He made sure that the song will be personal to Kelvin, focusing on significant points in his life. According to Kelvin, the music is not about love but rather about how he was looking for the courage to take a leap of faith.

“Sa totoo lang po medyo kabado ako kasi first time namin maglabas ng upbeat na kanta. Siyempre nae-excite rin ako na marinig ng fans dahil pinaghandaan talaga ito ng kaibigan kong si Nhiko Sabiniano at ni Sir Paulo Agudelo. Talagang pinag-usapan at in-arrange nila ng maganda itong kanta,” kuwento ni Kelvin.

Tungkol saan ang kanta?

“For me, ‘yung word na ‘sayaw’ is a metaphor of being carefree. Parang okay let’s dance, ‘wag na muna natin intindihin ‘yung mga problema kahit for once. Kung may problema ka, isayaw mo na lang. ‘Yung mensahe niya is ‘wag mo pigilan ang sarili mo maging masaya sa mga bagay na alam mong makakapagpasaya sa’yo at hindi makakasama for you.

“Siguro kaya ito ‘yung napili nilang genre for me is part siya ng exploration, kumbaga pagdating kasi sa music limitless talaga. Kailangan gawa lang ng gawa and kailangan i-explore lahat ng bagay para makabuo ng mas magandang piyesa. Parang artwork siya na kailangan mong lumikom ng iba’t ibang ideas at tunog,” saad pa ni Kelvin.