2 bebot kinopya Facebook ng OFW, timbog sa PNP

Naaresto ng Philippine National Police (PNP) Anti-Cybercrime Group ang dalawang babae na kinopya ang Facebook account ng isang overseas Filipino Worker (OFW) upang manghingi ng pera sa mga kaanak nito.

Nadakip ng mga tauhan ng Regional Anti-Cybercrime Unit (RACU) 3, ang mga suspek na nakilalang sina Jessica Garcia at Queen Elizabeth Paragas, dakong alas-5:45 ng hapon nitong Nobyembre 15 sa isinagawang entrapment operation sa Mangaldan Public Market sa Barangay Poblacion, Mangaldan, Pangasinan.

Ayon kay Col. Fidel Fortaleza Jr, hepe ng RACU Region 3, ginaya ng mga suspek ang FB account ng isang OFW sa Saudi Arabia na si Jesus Garcia, isa sa mga nagreklamo, at nanghingi sa mga kamag-anak nito ng umano’y tulong pinansiyal.

Sabi ni Garcia, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang pinsan na nasa Saudi Arabia rin at nagtatanong kung gumawa ba siya ng pangalawang FB account na may pangalang `Jess Garcia’, gamit ang mga lumang litrato niya at nanghihingi umano ng pera sa kanilang mga kamag-anak.

Itinanggi ito ni Garcia at nag-alala rin ito sa mga kaanak na posibleng naloko ng scammer.

Samantala, ang pangalawang nagreklamo na si Francis Buan, pinsan ni Garcia, ay nabiktima ng mga scammer kung saan nagpadala ito ng halagang P8,000 sa ibinigay na GCash ng mga suspek.

Hindi pa nakuntento ang mga suspek, ay muli silang nanghingi ng pera kay Buan na lingid sa kanilang kaalaman ay alam na mga scammer sila kaya humingi ito ng tulong sa RACU 3 na agad nagsagawa ng imbestigasyon at ikinasa ang entrapment operation laban sa mga scammer.

Hindi na nakapalag ang mga suspek ng damputin sila ng mga tauhan ng RACU 3 habang kinukuha ang perang ipinadala sa kanila ni Buan. Sinampahan na sila ng patong-patong na kaso dahil sa paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at swindling/estafa.

Babala naman ng PNP na maging alerto lalo na sa mga transaksyon online dahil inaasahang ang pagdami ng scammer lalo na ngayon papalapit na ang Kapaskuhan. (Edwin Balasa)