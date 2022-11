Villar sinisi kartel sa sibuyas ginto presyo

Isinisisi ni Senate Committee on Agriculture Chair Senadora Cynthia Villar sa mga trader ang nagaganap na kakulanganng sibuyas sa mga pamilihan kaya tumataasang presyo nito.

Sa panayam kay Villar sa isinagawang 11th OFWs Family Summit sa lungsod ng Las Piñashindi naniniwala ang senadora na may kakulangan ng sibuyas sa bansa.

Kamakailan lamang may mga nakausap ang mambabatas na mga magsasaka kung saaniginiit ng mga ito na may mga sapat nasupply ng sibuyas kahit may mga kalamidad o bagyo na dumating sa bansa.

Naniniwala si Villar na may kartel nanagaganap na kinonontrol ng mga trader at ng mga maging importer dahil sa iisa lamanganiya ang grupo ng mga trader at importer sa bansa.

Aniya dapat na baguhin ang sistema na kung maaari ang mga magsasaka ay direkta ng ibagsak ang kanilang mga produkto sa mgapamilihan upang bumaba ang presyo sa merkado at kikita nang husto ang mgamagsasaka. (Jojo Sicat)