Tulfo binisto P20M suhulan sa FDA

Ibinunyag ni Senador Raffy Tulfo na may ilang tiwaling opisyal sa Food and Drug Administration (FDA) ang umano’y nanghihingi ng P5 milyon hanggang P20 milyon mula sa mga kompanya na gustongmapabilis ang proseso sa pag-apruba ng kanilang mga produkto.

Sa deliberasyon sa Senado sa panukalang2023 budget ng Department of Health, ibinuko ni Tulfo ang reklamo ng isang pharmaceutical firm na naghintay ng tatlo hanggang limang taon para sa kanilangcertificate of product registration (CPR) renewal.

Aniya, milyon umano ang binabayad ng kompanya kada approval ng kanilangprodukto.

“I spoke to a previous [director general]. She admitted to me na graft-ridden ang inyong agency and she admitted to me five million to 20 milion ang bawat produkto,” ani Tulfo. “That’s why she said she’s gonnaput a stop to it pero hindi niya napigil, hindi niya naputol ang practice na ‘yon. That’s why natanggal siya,” dagdag pa niya.

Iginiit naman ni FDA Director General Samuel Zarate na hindi pinapayagan ng ahensya ang anumang panunuhol. “Kung ‘yanpo ay totoo, nakakapanlulumo po ‘yan kasi, actually, we do not tolerate that in my agency,” sabi ni Zarate.

Nairita naman si Tulfo at sinabihan siZarate na, “Now, ‘wag kang magmalinis at ‘wag mong sabihin na malinis ang inyongahensya.”

Aminado naman si Zarate na may narinig na siya dati hinggil sa korapsyon sa FDA subalit wala umanong ebidensya para simulanang imbestigasyon. Nangako ito sa Senadona gagawin ang kanyang makakaya para linisin ang ahensya. (Dindo Matining)