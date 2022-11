Terrafirma Dyip winakasan 25-dikit na semplang sa init ni Lester Prosper

Mga laro Sabado: (PhilSports Arena)

KINAILANGAN ni Lester Prosper at ng Terrafirma Dyip ng dagdag na limang minuto upang tuluyang putulin ang 25 sunod na kabiguan sa pagtakas ng 124-114 panalo kontra NLEX Road Warriors sa eliminasyon ng PBA Commissioners’ Cup sa Araneta Coliseum, Biyernes.

Nagtala si Prosper ng career-high nitong 50 puntos kabilang ang pitong puntos sa overtime upang itulak ang Dyip sa una nitong panalo sa loob ng 10 laro sa kasalukuyang conference.

Nagdagdag din ito ng 19 rebounds, 5 assists at 1 block.

Huling nagtala ng PBA career-high si Prosper na 45 puntos konta Ginebra noong 2019 Commissioner’s Cup sa 127-123 OT kabiguan.

Ang panalo ay pumigil din sa 25 sunod na kabiguan ng tropa ni coach Johnedel Cardel simula noong huling malasap ang 109-103 panalo laban sa Blackwater noong Pebrero 12, 2021.

Itinala ng Dyip ang pinakamataas na abante sa 17 puntos sa ikatlong yugto, 73-56, sa jumper ni Prosper bago na lamang napigilan sa regulasyon kung saan nagawang itabla ng Road Warriors ang laro para sa dagdag na limang minuto.

Tumulong si Juami Tiongson ng 18 puntos, 8 rebounds, 8 assists at 1 steal, gayundin si Eric James Canson na may 15 puntos, 5 rebounds at 1 steal.

Nahulog naman ang NLEX sa 3-5 panalo-talong record at namemeligro na mapatalsik din sa torneo. (Lito Oredo)