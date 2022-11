Tandem bulagta sa ratratan vs pulis

Patay ang riding in tandem na pinaniniwalaang responsable sa ilang holdapan matapos makipagbarilan sa mga pulis kamakalawa sa Kabacan, North Cotabato.

Dead on the spot dahil sa tinamong mga bala ang suspek na sina Johari Kasim Adtag, 25, at Boy Macacua, 32, kapwa taga-Barangay Kidama sa bayan ng Matalam.

Sa ulat ng North Cotabato Police Provincial Office (PPO) sa Camp Crame kahapon, naganap ang insidente alas-9:30 ng gabi nang umatras sa isang police checkpoint sa Barangay Oasis ang mga suspek sakay ng kanilang motorsiklo.

Hinabol ito ng mga pulis sakay ng kanilang motorsiklo subalit habang tumatakas ang mga suspek ay binabaril sila ng mga ito kaya gumanti ng rin ng putok ang kapulisan.

Nakorner ang mga suspek subalit imbes na sumuko ay nakipagbarilan pa dahilan ng kanilang pagkasawi. (Edwin Balasa)