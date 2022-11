Shaira Diaz na-in love sa amoy ni EA Guzman

Siyam na taon na ang relasyon nina Shaira Diaz at EA Guzman. Nagsimula ang love story sila noon magkakilala ang dalawa sa isang talent search na sinalihan ni Shaira sa ibang TV network. Si EA ang ginawang partner niya.

“Dapat talaga hindi si EA ‘yung partner ko, tapos for some reason napalitan, naging siya na. Tapos nagka-crush na siya sa akin,” sabi ni Shaira.

“Noong unang magkita kami, as in wala. Sabi ko ‘Ah okay siya ‘yung makaka-partner ko.’ And then siguro three weeks after, nasa isang mall show kami, pababa siya ng backstage, nandoon ako, nakita ko siya, talagang napa-second look ako. Seryoso. Dito ako naniwala sa mga pelikula, nangyayari pala talaga ‘yon, ‘yung ‘pag nakita mo ‘yung tao tapos bigla kang mapapaganu’n. Habang bumababa siya, sinabi ko sa sarili ko ‘Okay pala siya, maganda pala siya,” say naman ni EA.

Sabi ni Shaira, hindi raw niya gusto si EA.

“Hindi ko talaga gusto si EA noon. Siguro dahil nadala lang, dahil noong naka-partner ko siya sa show na ‘yon, first time ko lang mag-top, top scorer ako noong time na naka-partner ko siya. Pero para kasi siyang bad boy, parang chickboy siya,” sabi ni Shaira.

Apat na buwan matiyagang nanligaw si EA kay Shaira.

“‘Yung isang nagustuhan ko talaga kay EA, dahil sobrang lagi siyang mabango. Kapag magkasama kami, ‘yung scent niya naiiwan sa akin so parang, ‘Ay naaalala ko siya palagi.” (Ruel Mendoza)