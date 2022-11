Shabu lab sa Ayala-Alabang buking; P150M droga nasilat

Natuklasan ng mga awtoridad ang isang makabagong shabu laboratory sa Ayala Alabang Village sa Muntinlupa City kung saan halos P150 milyong shabu ang nakumpiska.

Alas-12:15 ng hatinggabi nang salakayin ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) at Philippine National Police (PNP) ang isang bahay sa Mabolo St., sa nasabing village.

Dito na bumulaga sa mga raiding team ang tinatayang 20 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng P136 milyon.

Naaresto ng awtoridad sina Aurelien Cythere, 41, isang French national chemist gayundin ang isang pinoy na kasabwat na si Mark Anthony Sarayot, 42.

Ayon sa opisyal ng PDEA, pawang mga makabagong teknolohiya ang ginagamit ng mga ito kaya hindi masangsang ang amoy ng kemikal sa paggawa ng shabu.

Samantala, sinalakay din ng mga awtoridad ang isa pang bahay sa Madrigal St., at hinalughog din sa bisa ng search warrant.

Gamit ang K9 unit, nadiskubre ang nasa dalawang kilo ng shabu na nagkakahalagang mahigit P13 milyon.

Naaresto sa nasabing bahay ang isang Canadian Iranian national na si Ariana Golisorkhi habang isinama rin ng pulisya dalawang Pinoy na nadatnan sa lugar para isailalim sa imbestigasyon. Kapwa di pa kinilala ang dalawang Pinoy.

Base pa sa ulat, ang dalawang bahay ay inuupahan ng mga dayuhan sa halagang P70 at 300,000 kada buwan at may mga advance payment na rin ang mga ito ng ilang buwan sa may-ari ng paupahan.

Matatandaan na ilang beses nang may natutuklasang pagawaan ng ilegal na droga sa naturang exclusive subdivision sa mga nakalipas na taon. (Betchai Julian/Edwin Balasa)