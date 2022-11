SamYG napiling bagong mukha ng SportsPlus

Inanunsyo ng bagong premier online mobile sportsbook na SportsPlus na napili nga si SamYG bilang opisyal na tagapagsalita. Isang longtime radio jock, nakilala si Sam YG sa sikat na programa sa radyo, ang Boys Night Out. Para sa kaniya, aprubadong-aprubado ang kapana-panabik na sportsbook mobile site.

Nang tanungin tungkol sa bago niyang gampanin, ibinahagi ni Sam YG ang kahalagahan ng isports sa mga Pilipino. “Their love of sports goes beyond fandom,” aniya. “Di nga lang siya fandom for some, parang naging way of life na rin siya. SportsPlus takes this passion and reinforces it with more fun and excitement.”

Sa online mobile sportsbook, maaari nang pumusta ang mga tagapagtangkilik ng iba’t ibang mga laro sa kanilang mga paboritong atleta at kuponan, na talaga namang nakasasabik. Kung iisipin, kakaiba ang pakiramdam kung nakatali ang kapalaran ng isang tao sa resulta ng isang malaking laro. Para matikman ang ganitong klaseng excitement, maaaring magrehistro sa https://bit.ly/sportsplusph.

Dinesenyo ang SportsPlus upang gawing madali at nakasasabik pa rin ang sportsbooking para sa mga gumagamit nito. Akreditaro ng pagcor, ginawang mabilis ng SportsPlus ang pagrehistro para sa mga edad 21 pataas. Pagkatapos magrehistro, maaari nang magsimulang tumaya ang mga SportsPlus users sa kanilang mga paborito, gamit lamang ang P100.

Maraming mga larangan ng isports ang matatagpuan sa online sportsbook, gaya ng basketball, football, boxing, MMA, tennis, at iba pa. Dagdag pa rito ang competitive odds na handog ng SportsPlus. Maaari ring pumusta sa mga malalaking liga ng isports gaya ng NBA, NHL, Premier League, UFC, at iba pa.

Optimalisado rin ang SportsPlus para sa lahat ng mobile device. Hindi na kailangang mag-download ng app: gumagana ang site sa kahit anong standard mobile browser gaya ng Firefox, Chrome, at Safari.

Mayroon ding built-in na GCash ang mobile site, kaya lalo nang simple ang paglipat ng pera mula sa GCash papunta sa site para magamit.

“Sobrang exciting nga,” sabi ni Sam YG, tungkol sa SportsPlus. “Anytime, anywhere, I can place my bets and cash in and cash out. Ang galing niya at ibang klaseng enjoyment talaga siya. Magugustuhan niyo to. Play for the chance to win the game na!”

Ang paglalarong ito ay para lamang sa edad 21 pataas. Panatilihing masaya. Maging responsable sa paglalaro. (Don Sermino)