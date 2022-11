Remulla: Yamashita treasure pakay ni Bantag sa Bilibid tunnel

Naghahanap umano ng ‘Yamashita treasure’ ang suspendidong Bureau of Correction (BuCor) Director-General Gerald Bantag saloob ng compound ng New Bilibid Prison (NBP).

Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin ‘Boying’ Remulla, ito ay personal na sinabisa kanya ni Bantag.

“That was supposed to be a treasure hunt for Yamashita treasure. Originally. I was told by Director General Bantag about it. And I told him to stop it. I told him to stop it,” pahayag pa ni Remulla.

“Ridiculous nga e. Tsaka, you’re wasting government time and money. ‘Di ko alam kung government time and money ginamit niya peroridiculous para sa akin,” dagdag niRemulla.

Ani Remulla, inilagay sa NBP si Bantag para magpatakbo ng departamento hindi para maghanap ng kayamanan.

Magugunita na ang tunnel at excavation saNBP compound ay ibinunyag ni BuCor OIC Gregorio Catapang, Jr. nitong nakalipas nalinggo. Ang butas ay may laking 200×200 meters at may lalim na 30 meters. Hindi itoawtorisado ng DOJ.

Nag-umpisa umano ang sikretong paghuhukaysa NBP may anim na buwan na ang nakakaraanat ginamit dito ang backhoe na pag-aari ng BuCor. (Juliet de Loza-Cudia)