PH, China kapit-bisig sa agrikultura, enerhiya

Kapit-bisig ngayon ang Pilipinas at China sa pagtutulungan at palitan ng kaalaman sa larangan ng agrikultura, enerhiya, imprastruktura at people-to-people connections.

Ito ang ilan sa mga natalakay sa bilateral meeting nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping sa sidelines ng Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit sa Bangkok, Thailand nitong Huwebes ng hapon.

Ayon sa Office of the Press Secretary, tinalakay ng dalawang lider kung paano palakasin at palawakin ang ugnayan at pagtutulungan sa agrikultura para masiguro ang seguridad sa pagkain, gayundin sa imprastruktura para sa mas marami pang proyekto.

Nagkasundo sina Pangulong Marcos Jr. at President Xi na sundan pa ang kanilang pag-uusap upang matalakay ang mga isyung may kinalaman sa Pilipinas at China.

Personal ding ipinaabot ni President Xi ang pagbati sa Pangulo sa pagkapanalo nito bilang Presidente. (Aileen Taliping)