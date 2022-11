PBBM ‘di nasingit WPS isyu kay Xi Jinping

Hindi masyadong natalakay nina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga regional issues tulad ng usapin sa West Philippine Sea nang magkaharap sila ni Chinese President Xi Jinping sa bilateral meeting sa Bangkok, Thailand.

Ayon sa Pangulo, ang kanilang pulong niPresident Xi Jinping ay natuon sa pagkilalasa isa’t isa at sa nakatakda niyang biyahesa China sa Enero 2023.

“We spoke a little bit about regional issues, but mostly about the plans that I have for the state visit that I will be undertaking to China in first week of January,” anang Pangulo.

Ang mga mahahalagang isyung may kinalamansa Pilipinas at China ay pag-uusapan aniyasa kanyang pagbisita sa China.

Inilarawan ni Marcos Jr. ang nagingbilateral meeting nila ni President Xi Jinping na kaaya-aya at walang anumangtensyon sa kabila ng mabigat na isyu saWest Philippine Sea.

Aniya, nagulat din ang Chinese President nang makitang kasama niya si dating pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Saglitumanong nag-usap ang dalawa nanakapagpagaan sa bilateral meeting.

“It is a very pleasant exchange. He was also very surprised to meet his old friend, President GMA, who accompanied me. And they had a few minutes of recollecting the meetings that they have had, which I think helped the tone of the meeting,” dagdag ng Pangulo. (Aileen Taliping)