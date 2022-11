Nanawagan sa Shopee: Janice de Belen nabudol ng online seller

Wala talagang pinipili ang mga online shopping sa tinatawag na “budol” sa kanilang mga client.

Biktima ng maling pakete o “budol” si Janice de Belen matapos nitong madiskubre na iba ang laman ng inorder nyang item na idiniliver sa kanya.

Pinangalandakan ni Janice sa Instagram ang item na may wrapper pa ng online shopping na inorderan nya.

Tumitili sa kanyang reklamo si Janice sa post kasabay nang pandidiri niya sa item na ayon sa kanya at tumutulo pa sa pagkabasa.

“Omg!!!! Today I received my package!!! And to my surprise, I got this dirty dripping wet item! I don’t even know what it is!!! But this isn’t what I bought! Tried messaging the seller but no answer! @shopee.ph. I hope you can do something about budol issue like this. guys beware!” sabi ni Janice. (Rey Pumaloy)