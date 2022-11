Michaela Belen, NU iiwas sa La Salle resbak

Mga laro Sabado: (Rizal Memorial Coliseum)

9:00am — FEU vs Perpetual (7th and 8th)

11:30am — UP vs Ateneo (5th and 6th)

2:00pm — UST vs Adamson (Battle-for-3rd))

4:30pm — NU vs La Salle (Championship)

HINDI PAPAYAG si Michaela Belen at kanyang National University (NU) Lady Bulldogs na maresbakan ng De La Salle University (DLSU) Lady Spikers sa gold medal match pagsalang nila sa Shakey’s Super League 2022 Collegiate Pre Season Tournament finale ngayong Sabado sa Rizal Memorial Coliseum.

Ito ang muling paghaharap ng top two teams ng UAAP para sa championship trophy ngayong taon matapos magsagupa rin sa korona ng Season 84 na pinagwagian nina Belen at ng Lady Bulldogs.

Muling mamumuno sa NU si Belen katuwang ang isa pang scorer sa katauhan ni Princess Ann Robles.

Masusubok ang Lady Bulldgos kontra Lady Spikers na matapos manalo ng 11 kampeonato sa loob ng dalawang dekada ay muling nagpapakita ng kanilang pag-angat sa nakalipas nitong mga laban.

Asam ng Lady Spikers na hindi lamang maputol ang kanilang dalawang sunod na straight set na kabiguan sa unang laro at sa finals match sa UAAP kundi malampasan din ang mahabang panahon ng pagkauhaw sa titulo.

Ang Shakey’s Super League ay hatid ng Philippine Sports Commission, CHED, Team Rebel Sports, Mikasa, F2 Logistics, United Auctioneers, Cherrylume, Eurotel, UPLive, Dr. J Rubbing Alcohol, Toby’s Sports, Nature’s Spring at Plus Network. (Lito Oredo)