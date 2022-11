MASUSUBOK ang tibay nina Mac Tallo at koponan niyang Cebu Chooks sa matinding Pool A ng 2022 Chooks-to-Go Pilipinas 3×3 Quest 2.0 na gaganapin ngayong Linggo, Nobyembre 20, sa Ayala Malls Solenad sa Santa Rosa, Laguna.

Makakasagupa ng quartet nina Tallo, Brandon Ramirez, Mike Nzeusseu at Marcus Hammonds ang koponan ng Makati MNL Kingpin, Botolan Hayati at Butuan Chooks sa Level 7 FIBA 3×3 tournament na may nakatayang ticket para sa 2022 FIBA 3×3 World Tour Hong Kong Masters at P100,000 na naghihintay sa mananalo.

Mahirap ang naging season para kina Tallo at Cebu Chooks dahil sa mga injury na tumama sa koponan kung saan nananatiling hindi makakalaro si Vince Tolentino para sa nangungunang 3×3 team ng bansa dahil sa injury sa balikat.

Ang Cebu Chooks! ay galling din sa masaklap na 0-2 kampanya sa Riyadh Masters, kung saan nabigo sila sa Ub ng Serbia (17-11) bago nagdusa ng nakamamanghang upset sa kamay ng Doha ng Qatar (17-15). (Lito Oredo)