Kawhi Leonard dribol uli sa Clippers

NAKABALIK na si Kawhi Leonard at sa unang pagkakataon ngayong season ay nag-start nang i-host ng Clippers ang Detroit sa Crypto.com Arena sa Los Angeles nitong Huwebes.

Nagtistis si Reggie Jakcson ng 23 points, may tig-16 sina Marcus Morris at Paul George, at ipinagpag ng Clippers ang Pistons 96-91.

Nagbaba pa si George ng 9 rebounds, tumapos ng 9 markers, 18 boards si Ivica Zubac.

Nilimitahan sa 25 minutes si Leonard at nagsumite ng 6 points, 5 rebounds, 4 assists matapos magarahe ng 12 games dahil sa pananakit ng inoperahang kanang tuhod.

Umiskor ng 26 si Bojan Bogdanovic at may 18 si Jaden Ivey sa Detroit.

Nasa unahan pa ang Pistons 76-75 nang mag-take over ang LA.

Nagsalpak ng tres si George, sinundan ng pares ng free throws ni Durant bago sinubuan ng 3 si Morris.

Nagpakawala ng one-handed dunk si George bago umiskor si Leonard tungo sa 87-79 lead. (Vladi Eduarte)