Ichie Altamirano, Raymart Escobido pakners sa pagsagasa vs Perpetual

Mga laro Sabado:

(FilOil EcoOil Centre)

12:00noon — Mapua vs Letran

3:00pm — JRU vs San Beda

NAGTAMBALAN sina Ichie Altamirano at Raymart Escobido sa panalo ng San Sebastian College-Recoletos Stags kontra University of Perpetual Help System Dalta Altas 78-74 panalo, Biyernes, sa nalalapit na pagtatapos ng second roundg eliminations ng 98th National Collegiate Athletic Association (NCAA) men’s basketball tournament sa FilOil EcoOil Centre sa San Juan City.

Sinimulan ni Altamirano ang atake ng Stags sa first half habang ipinapatuloy lamang ni Escobido ang naturang atake sa mga sumunod na yugto kabilang ang walong puntos sa fourth period.

Tumapos si Altamirano ng game-high 17 points, siyam rebounds at apat assists, habang kumana si Escobido ng 15 marka, apat na boards, tatlong assists at isang steal.

Dahil sa panalo, nakikipaglaban para sa 5th place ang San Sebastian kontra sa Arellano University Chiefs na kapwa kinapos para sa semifinal slot sa 7-9 kartada, habang uuwi ang Perpetual na may 7-11 marka na huling beses makikitang maglaro si Jeff Egan, na nanguna sa puntusan sa koponan sa 15 pointts, apat na rebounds at tatlong assists, gayundin si Kim Aurin na umakyat na sa pro-league.

Maagang sinuwag ng Stags ang dalawang unang quarters sa pangunguna ni Altamirano upang kunin ang 46-35 sa pagpasok ng halftime. (Gerard Arce)