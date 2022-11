Harmie Constantino kampeon sa ICTSI golf

SINALPAK ni Harmie Nicole Contantino ang dehins maipaliwanag na birdie upang maungusan si top amateur Rianne Mikhaela Malixi sa inulang dikdikang duwelo na inabot ng 19 na butas at koronahang reyna ng 1st ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) Villamor Match Play Biyernes ng hapon sa Villamor Golf Club sa Pasay.

Naghahabol halos sa halos kabuuan ng labanan ang 22-anyos, 4-10 ang taas at tubong Taguig na parbuster, huli sa 17th hole, tumabla sa pang-18, kasunod ang magaspang na 40 yardang birdie sa 19th para bulilyasuhin ang dumomina sa 9th Ladies Philippine Golf Tour 2022 sa pagwalis sa mga stint niya sa Luisita, Valley at Riviera.

Pero kay Constantino ang huling galak na sinubi rin ang premyong P280K sa novel championship na nagsilbing pang-11 at huling leg ng ICTSI pro circuit na inorganisa ng Pilipinas Golf Tournaments, Inc.

“It’s unexplainable, hindi talaga ako makapaniwala,” bulalas ni Constantino. “My caddie and I were only trying to land it a couple of yards before the flag and make it roll out. I just wanted to make it close as much as I can but not really hole it in. So, it’s a bonus.” (Ramil Cruz)