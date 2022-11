Go sa DOH, DBM: Allowance ng mga health worker bilisan

Muling nanawagan si Senador Christopher ‘Bong’ Go sa Department of Health (DOH) at Department of Budget and Management (DBM) na madaliin ang paglalabas ng allowance ng mga healthcare worker na hanggang ngayon ay hindi pa nakakatanggap ng kanilang share.

Ginawa ni Go ang panawagan sa plenary deliberation ng Senado sa panukalang 2023 budget ng Department of Health nitongHuwebes ng gabi.

“We passed Republic Act 11712 or the Public Health Emergency Benefits and Allowances for Health Care Workers sponsored by Finance Chair, Senator Angara. In the law, we provided benefits and compensation to our healthcare workers and frontliners,” sabi ni Go.

Sinabi ng senador na may mga healthcare worker pa na hindi nakakatanggap ng allowance noong 2021 gayundin sa ngayong2022.

“Kaya naman nanawagan ako sa DOH at DBM nabilisan ang pamamahagi ng allowances sa ating healthcare workers. Tayo naman po saSenado sana maisama natin ang kaukulangbudget na kailangan para sa allowances sasusunod na taon pati na ‘yung mga hindi pa nababayaran nga po noong 2021,” saad ni Go.

Sabi pa ni Go, nararapat lang na hindipabayaan ng pamahalaan ang mga healthcare worker dahil sa kanilang serbisyo at sakrispisyo para sa bayan.

“But these are the healthcare workers who are helping us respond to the pandemic, let’s not neglect them. They chose to serve here instead of working in another country,” dugtong pa niya. (Dindo Matining)