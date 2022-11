DonBelle super sikat sa USA, Canada, Australia, New Zealand

Pasabog ang pagbabalik ng Star Cinema sa mga sineman dahil inanunsyo nila na ipapalabas sa 20 sinehan sa iba’t ibang bansa ang “An Inconvenient Love,” kung saan bida sina Donny Pangilinan at Belle Mariano.

Sa Nobyembre 23 ay nakatakda ngang ipalabas ang comeback movie ng DonBelle sa mga sinehan sa bansa maging sa Guam, Australia, at New Zealand.

Mapapanood naman ito sa Nobyembre 24 sa Brunei, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, at UAE samantala sa Nobyembre 25 ay mapapanood ito sa USA, Canada, Malaysia, Singapore, at Nigeria.Samantala, masisilayan din ito sa United Kingdom sa Nobyembre 26, Austria at Spain sa Nobyembre 27, Disyembre 3 sa Hong Kong, at Disyembre 30 sa Cambodia.

Bukod naman sa international screenings, sinusuyod naman nina Donny ay Belle ang ilang mga mall sa bansa para na rin mapalapit sa kanilang fans.

Sa naturang pelikula, makikilala sila bilang sina Ayef (Belle), isang convenience store worker na nag-aasam maging propesyonal na animator sa Singapore at Manny (Donny), isang mamayamang tagapagmana ng kompanya na may sarili ding plant shop at isang sikretong aktibista.

Alamin kung paano sila nagkakilala at kung paano mabubuo ang kanilang love story simula Nobyembre 23. (Rb Sermino)