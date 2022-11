Davao binaha, state of calamity idineklara

Pinakilos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensiya ng pamahalaan para tumulong sa mga biktima ng flashfloods at landslides sa Davao del Sur at Davao Occidental.

Nakarating sa Pangulo ang nangyari sa Davao kaya agad inatasan ang mga kaukulang ahensiya upang matulungan ang mga mamamayan na naapektuhan ng flashfloods at landslides bunsod ng masamang panahon.

“We have received reports of flash floods and landslides in Davao Del Sur and Davao Occidental due to heavy rains brought by the Inter-Tropical Convergence Zone. Our concerned agencies have already taken the actions needed to secure the affected individuals,” anang Pangulo.

Ipinabatid sa Pangulo na ginagawa na ng Department of Public Works and Highways (DPWH) at National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) ang clearing operations sa mga nasalantang lugar.

Maagap rin ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa kanilang relief operations.

Isinailalim na rin sa state of calamity ang isang munisipalidad sa Davao del Sur. (Aileen Taliping/Kiko Cueto)