Daniel Padilla gaganap na Ronaldo Valdez

Si Daniel Padilla ang pinili ng marami na gumanap bilang si beteranong aktor Ronaldo Valdez, o mas kilala bilang si Hugo/Lolo Sir sa hit teleserye na “2 Good 2 Be True.”

Sabi mismo ni Ronaldo, si Daniel talga ang bet niyang gumanap sa kanyang younger version.

Sa kanyang “Metro Talks” interview, sinabi ni Ronaldo na bagama’t mahihirapan siyang pumili ng aktor na gaganap bilang siya, kung sakaling magkaroon siya biopic patungkol sa kanyang buhay, ang unang pumasok sa kanyang isip ay si DJ, lalo na’t kuhang-kuha raw niya ang kanyang porma noong bata-bata pa siya.

“That’s a hard one… As a young me? Parang ano, si Daniel. Seriously, parang si Daniel as a young me kasi ganyan din naman ako when I was younger. Maporma,” sabi niya.

In fairness, mukhang bagay nga si Daniel na gumanap bilang batang Ronaldo!

Siyempre, masaya si Ronaldo na nakatrabaho ang KathNiel for the first time in his almost 60-year career sa showbiz.

Hindi lang katrabaho ang turing niya sa dalawa kundi mga apo na rin in real life.

“Parang apo ko na talaga sina Kath at Daniel eh. Aside from being brilliant actors, they’re such nice people. Mga kindred spirits, mababait sila,” sey ni Lolo Sir.

Dagdag niya, “It’s really a beautiful workplace and nice working environment kaya ang sarap-sarap!”

“I’m so blessed na this project came along without imagining na it would be this good. Everything about it has jived. The story is cute, light and mga dialogue, ang ganda eh, ang galing ng mga scriptwriter! I thought this was just one of those projects that came along. But then again, there was excitement… It’s really nice na gustong-gusto ng mga audience. It’s unexpected pero ano talaga it’s a very pleasant surprise na it turned out this good,” saad ni Ronaldo.

Para sa mga ayaw ma-FOMO (fear of missing out) sa “2G2BT” fever, na katatapos lang nitong linggo, mapapanood ang lahat ng episodes nito on-demand sa iWantTFC at Netflix. (Rb Sermino)