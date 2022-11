Confidential funds sa DepEd, dapat i-realign

Pangalawang linggo na ng budget deliberation sa Senado. Sa isang tahanan, tayo ay gumagawa ng listahan ng pagkakagastusan. Yung sweldo o income sa isang household, hahatiin natin sa bawat pangangailangan ng pamilya: pambayad sa bahay, bills, pagkain, ipon, at iba pa. Katulad din ito ng budget na pinag-uusapan sa plenaryo. Bawat gastos ng ahensya ay nakalagay sa budget proposal at sinusuri kung sapat, kulang o labis-labis ang inilalagak sa mga programa ng gobyerno na ang taumbayan ang makikinabang.

Napakaimportante ng prosesong ito at ang bawat isa sa atin ay dapat makiisa at makialam dahil hindi lang namin ito pera, kundi pera natin, pera ng taumbayan na ilalaan para mapabuti ang ating buhay.

Naging matingkad ang diskusyon tungkol sa budget ng Department of Education. Sa unang pagsusuri, may mga itinaas ang naka-allocate na budget para sa hindi bababa sa limang attached agencies ng DepEd, at nakakatuwa rin na napondohan ang mga programang ating sinusuportahan. Kabilang na diyan ang dagdag-pondo sa training ng mga guro ukol sa reproductive health at HIV/AIDS education, mental health programs sa mga paaralan, suporta sa CSO-NGOs na accountable sa monitoring ng school building projects at iba pa.

Pero sa kabila nito, hindi ko pwedeng isawalang-bahala ang confidential funds na nauna ko na ring na-bring up sa diskusyon tungkol sa national budget. Itinulak ko na i-realign ang budget sa IP education program at ang iba nating kasamahan sa Senado, iminungkahi na ilagay ang pondo sa Special Education Program o sa Child Protection Unit.

Umaasa ako na ang aking mga kasamahan sa Senado ay makukumbinsi na walang extraordinarily compelling reasons na mapagbigyan ang confidential fund na ito sa ahensya. Kung ating iisipin, saan nga ba gagamitin ang pondong ito gayong hindi naman ito kasama sa mandato ng DepEd?

Hindi ba’t mas tama na hayaan at i-empower natin ang paaaralan na makipag-ugnayan na lamang sa national at local agencies para matugunan ang pangangailangan nila pagdating sa peace and order, seguridad at law enforcement?

Mas magagamit natin ang confidential funds sa mas mahalagang prayoridad para sa mga batang mag-aaral. Alam natin na napakarami pang mga puwang na dapat punan pagdating sa ating edukasyon. Mula sa mga kulang na classrooms, kulang na mga guro, kulang nilang sweldo, at pagtataas ng antas ng ating mga learning materials, mapapaisip talaga tayo kung bakit kailangang unahin ang budget para sa confidential fund kaysa sa mga pinakamahahalagang bagay na makakapagpaunlad sa kalidad ng edukasyon ng ating mga kabataan.