Chinese kinidnap sa NAIA

Inaresto ng mga tauhan ng PNP Aviation security Group ang apat na lalake kabilang ang isang Chinese National na responsable sa pagdukot sa isang Chinese sa Bay 5 South Wing Domestic Departure Curbside Area, sa NAIA Terminal 2.

Kinilala ang suspek sina Chen Hua, Chinese national; Hanif Mala Bautil, 29; Robic Corminal, 48 at Mickel Rosel Proviso, 37.

Nabatid na lumapit ang isang Yancee Beltran kay P/Cpl. Glenn Albalate na naka-duty sa Southwing Entrance Departure at humingi ng tulong para sa nobyo na si Zian Jianping, Chinese na nasa kustodiya umano ng mga hindi pa nakikilalang lalaking sakay ng puting Toyota Grandia na may plate no. NEU 2812.

Ang dalawa sa mga suspek na sina Corminal at Proviso ay nakuhanan ng Caliber M45 baril at isang kalibre 9mm.

Napag-alaman na ang mga suspek ay patungong Cebu sakay ng PAL flight PR-1863 kasama ang dinukot na biktima.

Dahil dito, agad na hinarang ang nasabing Toyota Grandia kung saan sakay ang biktima kasama ang apat na lalake na nagresulta sa pagkaka-rescue sa biktima at pagkakaaresto sa mga suspek. (Betchai Julian)