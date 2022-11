Biritan war! Janella, Zephanie, Stell nagpataasan ng boses sa Philippine Arena

Nakakapanindig-balahibo ang pagsasama-sama nina Janella Salvador, Zephanie Dimaranan at Stell ng SB19 para sa launching ng Disney Plus sa bansa.

Mistulang biritan war ang nangyari dahil nagpataasan sila ng boses, huh! Talagang goose bumps ang hatid nila sa mga netizen.

Sa video na inupload ng Disney+ Philippines na “A Night of Wonder” unang umentra sa stage ng Philippine Arena si Zephanie. Kinanta niya ang “When You Wish Upon A Star” mula sa movie na “Pinocchio”.

Sunod namang umeksena si Janella at inawit ang “How Far I’ll Go” mula naman sa “Moana” movie.

After nito, si Stell naman ang bumida at kinanta ang “Circle of Life” mula sa “The Lion King”.

Lalong natagtag ang tutuli ng mga netizen ng magsama-sama na ang tatlo upang kantahan ang “Into The Unknown” mula sa movie na “Frozen 2”.

Siguradong naantig ang puso ng mga Disney movie fans sa napakahusay na rendition nina Zephanie, Janella at Stell.

Available na nga sa bansa ang Disney Plus movie streaming platform simula nitong Nobyembre 17. Libo-libong movies, shows, documentary ang maaaring mapanood dito mula sa Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic and Star.

Sey ng ilang netizen:

“Still can’t get over it. I’ve never heard Circle of Life being sang like that, and it’s FREAKING AMAZING!”

“Stell – so versatile. Mapasayaw, mapakanta. Nakasabay sa taas ng boses ng dalawang mujer. So proud of him.”

“Grabe goose bumps ako sa trio! What a magical performance!”

“Thank you Disney for showcasing Janella’s vocals. Napaka-underrated niya as a singer. Ang lawak ng range, she can do ballad, pop, slow rock.”

“Grabe ‘yung boses ni Zephanie para kang hinehele. Kahit bumibirit buo pa rin ang boses.”

Eargasm nga raw ang hatid ng kombinasyon ng tatlo sa kanilang collab. (Batuts Lopez)