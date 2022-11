Beteranong aktor nainis kay Kathryn

May mutual admiration naman pala ang mag-Lolo Sir na sina Kathryn Bernardo at ang veteran actor na si Ronaldo Valdez.

Pagkatapos na mag-post ni Kathryn ng very emotional long letter para sa actor, sinagot ito ng actor sa kanyang Instagram account din.

Tinawag niyang pang-forever 5th apo na raw niya si Kathryn.

Sabi niya sa kanyang Instagram post, “Gracious Kathie! Anu ba ‘yan? Aga-aga pinaiyak mo ko, kainis ka! Evrything u said, ryt back at ya! All those feelings, I feel for u as well. I think dis is a mutual admiration society. You will now n forever be my very much luvd 5th apo. Know that u will always be in my heart coz ur special to me. Hugz and 1M kisses. Mwa mwa Tsup tsups.”

Sa totoo lang, napakaraming na-touch, na-inspire sa characters nina Ronaldo at Kathryn sa nagwakas na 2 Good 2 Be True.

Neri Naig nilantad sikreto ng pagyaman

Lakas ng loob ang isa sa sikreto raw ni Neri Naig kung bakit siya naging successful at masasabing naka-acquire ng mga assets at nakapagpundar ng nga negosyo.

Ito ang naging pahayag niya sa YouTube interview sa kanya ni Karen Davila.

“Sa akin lakas ng loob. At kailangan, ikaw ang unang maniniwala sa kakayahan mo.”

Ang asawa na si Chito Miranda, panay raw ang kontra sa kanya. Pero pinaliwanag nito na gusto lang daw niya calculated din ang risk.

“Wais Neri” nga ang tawag kay Neri dahil kung tutuusin, hindi naman siya ‘yung naging bida-bida talaga sa mga seryeng ginawa niya, hindi rin siya ‘yung maraming endorsements. May time pa na parang nag-lie-low siya sa pag-arte. Hindi rin naman siya ‘yung pumasok sa Star Circle no’n na mayaman na, pero sa status ni Neri ngayon, masasabing daig pa niya ang mga kasabayan niya o kahit ibang artista na talagang career na career sa pag-aartista.

Pinaliwanag naman niya ang naging paraan niya kung paano nga siya nakaipon talaga ng maraming pera at nakapagpundar.

Sabi rin niya, “Ayokong maranasan ng mga anak ko ang nangyari sa akin kaya sobrang kayod ako.