Baril, bala ni mister nginuso ni `Marites’

Sa bisa ng search warrant, hinalughog ng mga pulis ang bahay ng isang mister at nakumpiska sa kanya ang boga at mga bala sa Caloocan City, matapos i-`Marites’ o itimbre ng kanyang kapitbahay kahapon.

Kinilala ang suspek na si Christopher Espayos alyas “Pher-Pher,” 46, ng Saint Martha Street, Barracks 11, Barangay 186, Tala ng nasabing siyudad.

Base sa report, may babaeng tumawag at nagsumbong sa Caloocan City Police Station (CCPS) na may baril daw ang suspek at lagi nitong binibitbit lalo na kapag lasing.

Kinumpirma ng mga awtoridad ang sumbong hanggang magpositibo ito kaya nag-apply sila ng search warrant sa korte.

Alas-2:00 ng madaling araw, pinuntahan ng mga operatiba ng Intelligence Division ang bahay ni Espayos at hinalughog ito hanggang sa makita sa kanyang drawer ang isang cal. 38 na walang serial number na karkado ng limang bala.

Kinasuhan ng Violation ofd R.A. 10591 (illegal possession of fire arm and ammunitions) ang nasakoteng suspek. (Orly Barcala)