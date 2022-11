Angel, Neil pumalag sa mga marites: Donasyon na namin kinita niyo sa fake news!

Nagbigay na ng pahayag si Neil Arce, asawa ng actress na si Angel Locsin, tungkol sa kumakalat na balita na hiwalay na umano sila nito. Bago ito, may mga naglabas ng mga blind item tungkol sa showbiz couple umano na nasira na ang relasyon dahil sa isang third party.

Karamihan sa mga hula ng mga marites dito ay silang tatlo nina Angel, Neil, at Maxene Magalona ang diumano’y nasa blind item na ito.

Well, ayon na mismo kay Neil, wala itong katotohanan.

“Me and my wife are charitable people. Donation na po namin sa fake news peddlers ‘yang kikitain nila sa pagpapakalat ng fake news.

“Besides, deserve naman ng followers and subscribers nila makarinig ng kasinungalingan,” pahayag nito sa YouTube vlog upload nina Ogie Diaz.

Sa naturang vlog din ay ipinakita ang mga naglabasang YT videos na direkta silang ginawan ng mga vlogger ng chismis.

Ang pahayag na iyan ni Neil ay ishinare din naman ni Angel sa kanyang Facebook page.

Kinailangan pa tuloy maging active ni Angel sa spcial media dahil sa naturang isyu. Matatandaang ilang netizen na rin ang nagtataka kung bakit may ilang buwan na itong naging inactive sa social media. Lalo tuloy siyang na-miss ng mga fans nangay dumaan na bagyo ngunit hindi naramdaman ang kanyang presensiya.

Kasi nga, isa si Angel sa mga celebrity na aktibo sa pagtulong sa ating mga kababayan kapag may kalamidad.

Samantala, sa mga Instagram post naman ni Maxene, mas pinipili na lamang nitong ipagkibit-balikat ang mga naglalabasang isyu na sinasangkot siya.

Isang dasal o tila meditation kontra negativity ang kanyang ipinost.

“Prayer to block negativity energy: Divine Spirit, thank you for surrounding me with your powerful, protective white light. Thank you for filling me up with peace, confidence, knowledge and resilience. I declare and decree that all negativity is blocked effecting me mentally, physically, emotionally, and spiritually,” ayon sa post ni Maxene nitong Huwebes.

“Unfuckwithable. When you’re truly at peace and in touch with yourself, nothing anyone says or does bothers you and no negativity can touch you,” ayon pa sa isa nitong post. (Batuts Lopez)