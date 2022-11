Alagang hayop puwede bigyan ng insurance

“Tao lang po ba ang pwedeng magkaroon ng insurance? May alaga po kasi akong dog, si Snowball, isang Shih Tzu. Cute siya at makulit; tumatakbo kung saan-saan. Pwede rin po bang magkaroon ng insurance si Snowball?” – Queen

Dear Queen,

Pwedeng-pwede magkaroon ng insurance si Snowball. Kung may life insurance para sa mga tao, may pet insurance naman para sa mga cute na alaga natin.

Maraming klase (o “coverage”) ang pet insurance. Kunwari, may coverage ng pet insurance kung saan maisasauli sa pet owner ang gastos niya sa pagpapagamot kung sakaling magkasakit ang alaga niya. May coverage naman kung saan mababayaran ang pet owner kung sakaling magpunta na ang alaga niya sa langit. Hindi mo kailangan mag-alala kung masisira budget mo buwan-buwan

Alam mo, Queen, may kaibigan akong pet owner din. Pusa naman alaga niya na makulit din. Naging matamlay ang pet cat niya dati kasi nagka-impeksiyon ito. Kinailangan niya itong ipagamot, at sobrang laki ng nagastos niya. Mas mahal pa raw nagastos niya noon sa pagpapagamot ng alaga niya kaysa sa pansarili niyang pangangailangan. Pero siyempre, ayos lang iyon kasi nga talagang mahal niya ang alaga niya. Mabuti na lang, kumuha siya ng pet insurance kaya naibalik sa kanya ang nagastos niya. Ngayon, magaling na ang alaga niya, at makulit na ulit.

Higit pa, may pet insurance coverage din para sa bayad ng “missing” ads kung sakaling mawala ang isang alagang aso o pusa, at pati na rin sa reward ng sinumang makahanap sa alagang iyon. Sakto siguro kay Snowball ang coverage na ito kung sakaling mawala siya, lalo’t sinabi mong makulit siya at tumatakbo kung saan-saan. Depende na lang sa’yo, Queen, kung gaaano karaming coverage ang kukunin mo para sa pet insurance ni Snowball.

Ilan lang sa mga coverage ng pet insurance ang mga nabanggit ko. Para sa dagdag at siguradong kaalaman tungkol sa pet insurance, maari kang makipag-ugnayan sa Cocogen Insurance sa sumusunod na email: client_services@cocogen.com o bisitahin ang website: http://www.cocogen.com