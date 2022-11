Xi Jinping sinopla Canadian PM

Sinita diumano ni Chinese President Xi Jinping si Canadian Prime Minister Justin Trudeau dahil sa inilahad ng huli sa media ang kanilang mga napag-usapan.

Nakunan ng video ang insidente kung saan tila kinompronta ni Xi si Trudeau nang magkausap sila sa G20 summit sa Indonesia.

Base sa mga ulat, nakangiti pa si Xi habang nagsasalita sa wikang Mandarin subalit mayroon itong interpreter.

“Everything we’ve discussed has been leaked to the papers and that is not appropriate,” sabi umano ni Xi kay Trudeau.

Sumagot naman umano si Trudeau na sa kanilang bansa sa Canada ay malaya silang nakakapagsalita at bukas sa dayalogo.

“In Canada, we believe in free and open and frank dialogue, and that is what we will continue to have. We will continue to look to work constructively together, but there will be things we will disagree on,” sabi ni Trudeau.

Nakita rin sa video na kinamayan ni Xi ang Canadian prime minister bago sila umalis ng kanyang mga kasama.