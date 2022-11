Tulfo, Villar nagsabong sa nauubos na bukid na ginawang subdibisyon

Nagkainitan sina Senador Raffy Tulfo at Senadora Cynthia Villar sa deliberasyon ng 2023 national budget dahil sa isyu ng pagbili ng mga private developer ng farmland para i-convert bilang residential at commercial spaces.

Sa deliberasyon ng panukalang 2023 budget ng Department of Agriculture(DA), inilahad ni Tulfo ang isyu ng unti-unting pagkawala ng mga agricultural land sa mga probinsya.

“Lumiliit po nang lumiliit ang ating farmland. Binibili po ng malalakingdeveloper at ginagawang residential at commercial land. Ano po angginagawa ng DA tungkol dito?” tanong ni Tulfo kay Villar, chair ngSenate agriculture committee at nagdedepensa ng pondo ng DA.

Hindi naman sumang-ayon si Villar, may-ari ng Vista Land & LifescapesInc., sa sinabi ni Tulfo at iginiit na hindi sila bumibili ng farmland sa mgaprobinsya.

“Alam n’yo, that’s our business. I want to tell you that we don’t buyagricultural lands in the provinces. Nobody will buy houses on agriculturallands,” saad ng senadora.

Paliwanag ni Villar, maari lang bumili ang mga developer ng mga bahaysa mga siyudad at capital town dahil mas madali umano para sa tao naibenta ang nasabing mga property.

Pero giit ni Tulfo na may pruweba siya na maraming farmland angginagawang subdivision sa mga lalawigan.

“Kaya nga po ‘yan po ‘yong dahilan bakit gusto ko po na maipasa na po‘yong National Land Use Act,” ani Tulfo.

Muling iginiit ni Villar na hindi masamang bumili ang property developersng agricultural land sa mga probinsya at pinapayagan lang silang i-convertang mga lupa para gawing subdivision sa mga lungsod sa probinsya.

Tinanong pa ni Tulfo kung ano ang plano ng DA para resolbahin ang isyung pag-convert ng agriculture sa subdivision.

Pero sumingit si Villar at sinabing: “Where will the people live if youdon’t build subdivisions?”

Sagot naman ni Tulfo. “Marami pong ibang lugar na puwede pongpagtayuan ng subdivisions. ‘Wag lang po i-takeover ‘yong mga farm”.

Binigyang-diin pa ni Tulfo na sinasamantala ng mga property developerang mga magsasaka dahil maliit ang kanilang kinikita dahil sa mataas napresyo ng mga fertilizer at iba pang gamit sa pagsasaka. Ito’y dahil aniyasa the Rice Tariffication Law.

Agad namang dinepensahan ni Villar ang kanyang ginawang batas.

“I wrote the Rice Tariffication Law because in 2018 the price of rice roseto almost P50 to P60 per kilo,” sabi ni Villar.

“I have no guilt to rice farmers. All the money that came from the RiceTariffication Law were given back. I wrote that law,” dagdag pa niya.

Naputol lang ang sagutan ng dalawa nang suspendihin ni Senate PresidentMigz Zubiri ang deliberasyon. (Dindo Matining)