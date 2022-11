Toche Quijano walastik sa 1st Governor’s Chess

PAKITANG-GILAS ang pambato ng Buenavista na si Toche Quijano matapos maghari sa 1st Governor’s Chess Cup 2022 open division na ginanap sa MSC Audio-Visual Room sa Tanza, Boac, Marinduque nitong Nobyembre 12.

Kinalos ng 21-year-old student ng Bachelor of Science in Electrical Engineering sa Buenavista, Marinduque si Mark Daniel Perilla ng Sta. Cruz sa last round upang irehistro ang perfect five points at mag-solo champion.

Nasilo ni Quijano ang P6,000 cash prize habang tumapos ng second at third placer sina Richard Pelaez ng Gasan at Joseph Ricafrente ng Torrijos, ayon sa pagkakasunod.

Pumang-apat si Perilla, panglima si John Christopher Corcuera, pang-anim si Jeric Mendoza at pangpito si Sergio Mataac.

Bumida naman si 9-year-old Lenette Shermaine Oh matapos magkampeon sa Kiddies Division at magbulsa ng P5,000.

Samantala, nagreyna ang 17-anyos na si Serelyn May Mataac ng Sta. Cruz sa Women’s Division habang si 69-year old Rodolfo Lanuza Jr. ang nagwagi sa Senior Division. (Elech Dawa)