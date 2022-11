Slovakian Master tiklop kay GM Joey Antonio

NAKAKAPIT pa rin sa tuktok ng standings si Filipino Grandmaster Rogelio “Joey” Antonio matapos kalusin si FIDE Master Milan Kolesar ng Slovakia sa second round ng 30th FIDE World Senior Individual Chess Championship Open 50+ division na ginaganap sa Hotel Cenacolo sa Assisi, Umbria, Italy Miyerkoles ng gabi.

Nakalikom na si 13-time Philippine Open champion Antonio ng perfect two points matapos kalusin si Kolesar sa 80 moves ng Reti Opening.

“Last man standing kami. Huling natapos,” patungkol ni Antonio sa kanyang 2nd game.

Kasama ni Antonio sa leaderboard sina GM Zurab Sturua ng Georgia, GM Ivan Morovic Fernandez ng Chile, GM Frank Holzke at GM Klaus Bischoff ng Germany, GM Milos Pavlovic ng Serbia, GM Darcy Lima ng Brazil, GM Maxim Novik ng Lithuania, GM Eric Prie ng France at 15 pang mga manlalaro.

Si Antonio na suportado ang kanyang kampanya ng National Chess Federation of the Philippines, Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee ay makakalaban si Iraqi woodpusher IM Hussein Ali Hussein Al-Ali sa third round.

Samantala, nasa tuktok din ng Open 65+ division si International Master-elect Efren Bagamasbad matapos pisakin si 8th seed Grandmaster Jens Kristiansen ng Denmark. (Elech Dawa)