Single ako!’ Joshua Garcia itinanggi romansa kay Bella Racelis

Tuloy ang pila kay Joshua Garcia.

Ganiyan nga ang chika ng mga girlas, baklush, na nagpapantasya kay Joshua.

Sa event nga ng ini-endorse ni Joshua, dumalo si Ogie Diaz, at tinanong niya si Joshua kung, ‘Single ka ba o double?’

“Single!” agad na sagot ni Joshua.

“Bakit?” tanong pa ni Joshua kay Ogie.

So, hindi totoo ‘yung…?

“Wag na nating pag-usapan `yon. Basta ako, single ako. Nag-iisa ako, di ba? Wala akong kasama sa Japan!” say ni Joshua.

Mas okey sa iyo `yon? Hindi k aba naiinggit?

“Nandun ang inggit, pero kasi, sa akin na lang `yon Hiindi ko na kailangang sabihin `yon. May mga times na, sarap sana kung may kayakap ka, di ba?

“Pero kasi kasama mo mga kaibigan mo. ‘Yung mga kaibigan ko, hindi kasi sila `yung parang PDA (public display of affection) na nagyayakapan o ano sa kalsada. Ano kasi, parang as one kami kasi. “Parang hindi ko naramdaman na naiiwan ako doon.

“At saka, kapag may mga times na naglalakad ako mag-isa, nai-enjoy ko `yon, kasi nasa Japan ako. Ang daming nakikita. Ang daming mga building. Tapos nakakalakad kami sa kalsada.

“May araw na lumabas ako, nag-shopping ako! May araw na free day kami. Sinamantala ko, lumabas ako. Siyempre ang partner ko Google map, and Uber,” sabi pa ni Joshua.

Siyempre, nabuhayan na naman ng loob ang mga umaasam na mapansin sila ni Joshua, ha! (Rb Sermino)