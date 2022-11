Siklista sinalpok ng trak, tigok

Patay ang isang siklista matapos masagi ng isang truck sa southbound lane ng Mel Lopez Blvd., corner Gate 6, Port Area, Maynila.

Namatay noon din si Allen Tactaquin Baraguir, 19, taga-Unit #142 M. Meneses St., Baseco Community, Bagong Lupa, Port Area.

Nahaharap naman sa kasong Homicide and Damage to Property si Marvin Alcubilla, driver ng truck na may plakang NDK 3932.

Sa imbestigasyon ng Manila District Traffic Enforcement Unit (MDTEU) naganap ang insidente alas-11:45 kamakalawa ng hatinggabi sa nabanggit na lugar.

Sa imbestigasyon ng MDTEU, binabagtas ng biktima at suspek ang parehas na direksiyon nang pagsapit sa Gate 6, Port Area, Manila ay nasagi ng suspek ang biktima at tuluyan itong masagasaan na agaran nitong ikinamatay. (Juliet de Loza-Cudia)