Scottie Thompson, Gins pahahabain sa 4 ratsada

Mga laro Biyernes: (Smart Araneta Coliseum)

3:00pm – NLEX vs Terrafirma

5:45pm – Ginebra vs Blackwater

ITATAYA ng Barangay Ginebra ang three-game winning run laban sa Bossing sa second game Biyernes sa Smart Araneta Coliseum.

Nasa No. 4 spot sa PBA Commissioner’s Cup ang Gin Kings sa 5-2, sa likod ng Magnolia (8-1), Bay Area (8-2) at Converge (8-2).

Huling biktima ng hukbo ni coach Tim Cone ang San Miguel Beer 97-96 sa late 3 ni Scottie Thompson, nagselyo sa panalo nang mapuwersa sa turnover si Devon Scott sa huling posesyon ng Beer.

Sariwa pa sina Thompson, Japeth Aguilar at Jamie Malonzo sa kampanya sa Gilas sa fifth window ng 2023 FIBA World Cup Asian Qualifiers – sweep kontra Jordan at Saudi.

Samantala, tumikim na ng apat na sunod na talo ang Blackwater (3-7) at nalaglag sa 11th. Tanging top 8 lang ang uusad sa playoffs, kaya mahalaga na ang bawat laro.

Naubusan ang Bossing kontra Meralco 102-98 noong nakaraang Biyernes. Sina Gab Banal, Trevis Jackson, Mike Ayonayon ang mga nakakatuwang sa locals ni import Cameron Krutwig. (Vladi Eduarte)