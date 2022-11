Rianne Malixi, Harmie Nicole Constantino rambol sa korona

TULOY ang panonorpresa ni 13th seed Rianne Mikhaela Malixi laban sa mga pro, sa pagkakataong ito laban kay top favorite Chihiro Ikeda, samantalang tinapakan ni No. 2 Harmie Nicole Constantino si No. 6 Marvi Monsalve, 6-4, Huwebes ng hapon at itakda ang salpukan nila para sa korona ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) Villamor Match Play sa Villamor Golf Club sa Pasay.

Tatlong palo sa pangsiyam na butas si Malixi ang nagpatabla kay Ikeda sa labanan, pero dumakma ang top amateur ng birdie sa pang-13 at wagi sa sumunod pang dalawang hole para tapusin ang karibal, gaya ng iskor niya sa pagdispatsa rin kina fourth seed Pamela Mariano at No. 5 Gretchen Villacencio sa unang dalawang araw.

“My ball striking was better than yesterday (Miyerkoles). But I struggled in numbers, especially in between clubs. I just can’t hit them,” lahad ng 15-anyos na star mula sa ICTSI golf stable, na alas-9:10 ng umaga ngayong Biyernes ang pakikipagtuos kay Constantino. “The turning point was on No. 13. After I birdied it, I knew I had to just make pars to win.”

Alas-8:30 ng umaga paglalabanan nina Ikeda at Monsalve ang tersera puwesto ng torneo na pang-11 o huling leg ng 9th Ladies Philippine Golf Tour 2022 na inoorganisa ng Pilipinas Golf Tournaments, Inc. (Ramil Cruz)