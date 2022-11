Ramdam ng ama: Heart hindi matapos-tapos ang problema

Posible kayang ang ipinost na screenshot ni Heart Evangelista na conversation nila ng kanyang ama, si Rod Ongpauco ay tila pahiwatig na alam ng Daddy niya na may pinagdadaanan siya ngayon?

Nagmarka sa amin ‘yung, “Be Happy” na message o parang command ng daddy niya kay Heart na siyang gawin niya.

Bukod dito, parang bata pa rin talaga si Heart sa Daddy niya na sina-shower pa rin ang kanyang baby girl ng ilang material things na alam niyang makakapagpasaya rito.

Sa chat nila, sabi ng Daddy niya kay Heart, “Buy ka ng sapatos mo Christmas gift ko sa iyo. Bayaran ko na lang ‘yon jacket at sapatos mo pagbalik mo.

“Okay be happy c u.”

Nireplayan naman ito ng Heart na, “Awwww thank you!!!:-) hehehe.”

At the “masunurin in her” nga, agad-agad nga raw ay binili na niya ang shoes na Christmas gift ng ama sa kanya.

Sa isang banda, kung totoo na talaga ang mga nakakarating sa amin from reliable source, iba na talaga ang Pasko ni Heart ngayon.

Glaiza waging best actress sa Facine Film Fest

Habang nasa Canada ngayon natanggap ng actress na si Glaiza de Castro na siya ang nanalong Best Actress sa 29th Annual Filipino International Cine Festival and Competition.

Ang Martial Law film na “Liway” na pinagbidahan ni Glaiza ay humakot ng award at si Glaiza ang tumanggap ng Gold award for Best Actress.

Nakakatuwa dahil ilang taon na rin no’ng unang ipalabas sa Cinemalaya ang Liway, pero hanggang ngayon, tumatanggap pa rin ito ng mga rekognisyon.

Sabi ni Glaiza sa kanyang Instagram post, “So I got these messages at around 2am here in Canada saying something about Liway getting awards.

“Di ko naitindihan agad then @kipoebanda told me that I just won another award. Huwatttt. Maraming salamat @facinefilmfestival.

“It’s an honor po knowing that the winners were selected by an esteemed panel of three jury members: Film Scholar, critic, author JB Capiano, Indonesian Film scholar, curator Gaston Soehadi, and film and theater actor, academic Sunita Mukhi.

“Mabuhay ang pelikulang Pilipino.

“On that note, sa mga hindi pa po nakanood ng Liway, you can actually watch it on YouTube for free.”

Ryza Cenon nagpatayo ng palasyo

Nag-ground breaking na ang ipinapatayong bahay ng actress na si Ryza Cenon at ng kanyang partner, ang Cinematographer na si Miguel Antonio Cruz.

Sabi nga ni Ryza sa kanyang post, “This is it!”

Ang cute na kahit ang anak nila na si Night ay may kuha na hawak ang pala bilang symbol ng ground breaking event.

Nang makausap namin si Ryza, nabanggit na niya na ‘yung lupa ay matagal na niyang nabili kaya kesa maghanap pa sila ng iba, dito na nila napagdesisyonan na magpatayo ng sariling bahay. Siyempre, ang partner naman niya ang in-charge sa ipapatayong bahay nga.

Yes, hindi pa sila kasal at talagang choice nila na more than wedding, mas gusto muna nilang paghandaan ang mga bagay tulad nga ng pagkakaroon ng sariling bahay.

Naniniwala si Ryza na madali lang magpakasal, pero mas dapat na siguradong-sigurado na talaga sila kapag pinasok nila ang bagay na ‘to.

Nairita sa GMA: Sinayang niyo si Paolo – Lolit Solis

May post si ‘Nay Lolit Solis sa kanyang Instagram account tungkol sa isa sa mga alaga niyang Kapuso at Sparkle artist na si Paolo Contis.

In fairness, given naman talaga na pagdating sa talento, kahit saan, bonggang makaka-deliver si Paolo. Kaya nagtataka raw siya na parang bakit sinasayang ng network.

Part of her caption, “Magaan siya kasama dahil hindi siya mapaghanap, at very professional ang approach niya sa lahat ng bagay. Meron siyang inner intelligence at wisdom kay pag nagsalita, may sense.

“All around acting ang kaya niya, drama, comedy, character acting, bida kontrabida. Lahat napapakisamahan niya, wala siyang problema pagdating sa pakikisama. Kaya naman isa siya sa pangmatagalan pagdating sa showbiz ang usapan.”

At dito na niya ipinasok kung bakit daw sinasayang si Paolo at nakumpara pa niya sa bagong Kapuso na big star daw kung ituring.

Aniya, “Kaya nga nagtataka ako kung bakit sinasayang ng GMA7 ang talent niya considering na isa siyang Sparkle star. At iyon aura ni Paolo mas higit pa nga kesa sa isang star na nanggaling sa kabila. Ewan ko kung bakit, pero talagang nahihiwagaan ako. May something kaya duon sa lumipat at parang isang big star ang turing sa kanya?”

So may hula ba kayo sa parang big star na ‘to? Basta ang hula namin, hindi na bagets ang parang big star raw na ito na tinutukoy ni ‘Nay Lolit, huh.