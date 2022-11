PJ Palacielo perpekto shooting

SUMAKMAL ng perpektong 5-of-5 shooting sa field goal kabilang ang walo sa kabuuang 10 puntos si PJ Palacielo upang iangat ang National University (NU) Bulldogs sa paniguradong playoff berth nang matakasan ang University of the East (UE) Red Warriors, 70-61, sa ikalawang laro ng 85th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) men’s basketball tournament sa Smart Araneta Coliseum.

Naging malaking tulong ang 6-foot-6 forward sa mga importanteng minuto ng final period na nagsilbi lamang ng 8:14 sa laro upang makuha ng Jhocson, Sampaloc-based squad ang 8-3 kartada.

Nagsilbi ring pantapos para sa Bulldogs ang kinanang tres ni Steve Nash Enriquez sa nalalabing 1:31 para makumpleto ang pitong sunod na puntos para sa Bulldogs.

“Hindi na muna namin iniisip ‘yung Final Four. Iniisip namin how we can sustain kung nasaan kaming posisyon,” wika ni Bulldogs head coach Jeff Napa.

“Coming to whatever next round na mangyayari, kailangan namin talagang mag-level up kasi hindi naman pwede na matatapos lang dito sa eliminations.

Dahil sa nakubrang tagumpay ng Bulldogs, nailista nila ang ikatlong sunod na panalo para sa solo second spot, habang bumagsak naman sa 4-7 marka ang Red Warriors para sa ikapitong pwesto. (Gerard Arce)