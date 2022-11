PBBM, Jinping tatapusin sigalot sa West PH Sea

Hindi makakaligtas ang isyu ng West Philippine Sea (WPS) sa mga pag-uusapan nina Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping sa nakatakdang bilateral meeting ng dalawang lider kahapon.

Ayon kay Office of the Press Secretary officer-in-charge Cheloy Garafil, siPresident Xi ang isa sa mga unang makakausap ng pangulo sa sidelines ng29th Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Economic Leaders’Meeting (AELM) sa Bangkok, Thailand.

Sinabi ni Garafil na ang isyu sa WPS ang isa sa mga top agenda ngbilateral meeting ng pangulo at ng Chinese president sa hangaringmagkaroon ng kalutasan ang matagal nang usapin sa mga pinag-aagawangteritoryo.

Naunang sinabi aniya ni Pangulong Marcos na imposible para sa kanya nahindi mabanggit ang WPS kapag nakausap nito si President Xi.

“President Marcos said the West Philippine Sea will be one of the topagenda if he meets with the Chinese president.The chief executive saidthat it’s impossible for him to talk to China without mentioning the WestPhilippine Sea issue,” ani Garafil. (Aileen Taliping)