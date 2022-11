Pananahimik, tanda ng pagkakaisa?

Nakakabinging pananahimik—mabuti ba ito o hindi?

Para sa mga taong umaasa lamang sa balita at walang ibang pinanggagalingan ng impormasyon, tilaang ganap sa buong Pilipinas ay umiikot sa tatlong paksa. Ang una ay ang mala-teleseryeng eksenahinggil sa pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid. Ikalawa namang paksa ay ang walangkatapusang balita ng paggalaw ng presyo ng gasolina, krudo at ang mga pangunahing bilihin. Samantala, pumapangatlo ay ang mga biyahe ng pangulo.

Napansin ng marami na wala ang sigla ng demokrasya kung saan may masiglang palitan ng opinyon at mga ideya. Maging ang Senado at mababang kapulungan ng Kongreso na dati-rati ay puno ng balitaktakan ay tila nanahimik ngayon. Ito naba ang palatandaan na nakamit na ng sambayananang ipinangakong pagkakaisa?

Totoo, may mga taong naririndi sa ingay ng mgadebate at may pananaw na nagiging sagabal ang mgaganito sa pag-asenso ng bayan. Para sa kanila labisang kalayaan ng mga Pilipino sa pagpapahayag ng ating saloobin at opinyon at dumarating sa punto nahindi na nakatutulong at nakakaperwisyo pa. Karaniwang tinutukoy rito ay ang mga pagdinig sa Senado na sinasabing nagiging plataporma lamangng mga politiko para sumikat sila. Kasama rin saganitong obserbasyon ay ang mga politiko natinaguriang mga “memalang”—o may masabi lang.

Bagama’t may mga taong ganito ang pananaw, hindipa rin maitatatwa na ang masiglang palitan ng opinyon ay isang tanda ng gumaganang demokrasya. Nakaukit nga sa ating saligang-batas ang mgakarapatan sa malayang pagpapahayag at malayangpagsasalita. Subali’t bakit ganoon na lamang ang markadong pagbagsak ng antas ng diskursongpampubliko?

Maraming posibleng dahilan. Isa rito ay ang pagkamatay ni Percy Lapid. Naging matapang siLapid sa kanyang pagbatikos sa mga nasakapangyarihan at ang utos na pagpatay sa kanya ay bunsod nito. Ito ang tinitingnan na anggulo ng mgaimbestigador. Dahil dito, ang kanyang pagkamatay ay mistulang babala sa mga umaatake sa mga nasaposisyon. Ganuon din ang epekto ng tinatawag na“red-tagging” kung saan ang mga kumokontra sapamahalaan ay binabansagang komunista at kaawayng estado. At ang bansag na ito ay maaring gamitinpara sa mga nagpapatupad ng batas upang magingiba ang trato sa iyo. Ang ganitong mga pangamba ay naglilikha ng tinatawag na “chilling effect” o ang pagkakaroon ng pakiramdam ng takot sa panig ng mga mamamayan kung kaya’t minanabuti na lang ang pananahimik.

Ang isa pang maaring dahilan ng pananahimik ay ang pagkapagod o paglaho ng pag-asa ng mga dati-rati ay masiglang lumalahok sa mga usapin ng pamamahala. Marahil, iniisip nila na hindi naman sila papakingganlalo na paulit-ulit binabanggit ang 31 milyon nabumoto para sa kasalukuyang pangulo. Maging ang mga kasama sa bilang na ito ay naging tahimik na rin. Para sa kanila, marahil tapos na ang laban o tapos naang kontrata para sa serbisyo nila.

Maari ring kayang walang ganap sa Pilipinas nakarapat-dapat sa atensyon ng mga tao? Para sa akin, hindi ako sang-ayon sa pananaw na ito. Sa kabaligtaran, ang kawalan ng ganap ay sapat at matibay na dahilan upang tayo ay kumibo. At, kailanman, hindi magiging tama ang pananahimik sangalan ng pagkakaisa.