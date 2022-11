Pambato ng Smart-MVP taekwondo Arevalo bigo

NALASAP ng Smart-MVP Sports Foundation Philippine Taekwondo Team ang isa pang dagok nang mabigo ang international newbie na si Alfritz Arevalo sa Round-of-64 ng 2022 World Taekwondo Championship nitong Miyerkoles (Huwebes sa Manila) sa Centro Acuatico CODE Metropolitano sa Guadalajara, Mexico.

Bagamam bagito sa world stage, nakipagsabayan pa rin si Arevalo ngunit nangingibabaw ang karanasan ng kanyang beteranong karibal para makaiskor ng ilang body shots.

“Before the match, may kaba talaga lalo’t overwhelmed ka sa set-up ng stage feeling mo ikaw lang ang pinapanood. But as the fight started okay na ang pakiramdam ko. Maraming chances na makaiskor pero hindi ko na-execute nang tama. I think the experience really played a lot in this kind of competition,” sambit ng 24-anyos na Marketing graduate mula sa San Beda College.

Ang kabiguan ay pangalawa para sa delegasyon kasunod ng katulad na 0-2 pagkatalo ng Southeast Asian Games multi-medalist na si Laila Delo kay Vanessa Koerndl ng Germany sa ikalawang araw ng top-tier na aksyon sa pandemic-delayed tournament nitong Martes.

Susunod na sasabak sa mga Pinoy ang Southeast Asian Games veteran na si Dave Cea kontra Japanese Yasahuro Hamada sa men’s -74kgs. sa Huwebes (Biyernes sa Manila). Makakaharap ni Joseph Chua si Niko Saarinen ng Finland sa men’s -63kgs., habang si Baby Jessica Canaba ay lalaban sa Bulgarian Selen Gunduz sa women’s -43kgs. na nakatakdang labanan sa Biyernes (Sabado sa Manila).

Tatapusin ng beterano ng Tokyo Olympics na si Kurt Bryan Barbosa ang kampanya ng Philippine Team dito na suportado ng Philippine Sports Commission (PSC) at Philippine Olympic Committee (POC) sa Sabado (Linggo sa Manila) sa kanyang paghaharap kay Sanoh Lancery ng Republic of Guinea.

“Dark horse sa team sina Dave (Cea) at Baby (Canaba). I’m still confident that the team can still pull off some surprises with the experiences of Joseph (Chua) and Kurt (Barbosa),” sambit ni team manager Rocky Samson. (Abante Sports)