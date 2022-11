Mga swimmer ng BEST kumubra ng 77 medalya

PASIKLAB si Peter Dean sa BEST (Behrouz Elite Swimming Team), na humakot ng 77 medalya tampok ang 12 ginto, sa 2022 PSI Short Course National Championships nitong Nobyembre 12-13 sa New Clark City Aquatic Center sa Capas, Tarlac.

Ang BEST na nasa ilalim ng pangangasiwa ng Swim League Philippines (SLP) ni Joan Mojdeh, ay dinomina ang 100m Individual Medley (1:02.00), 50m backstroke (28.02), 400m IM (4:48.00), 100m back (1:01.00), 200m IM (2:16.00), 50m butterfly (27.12) at back (2:11).

Nagwagi rin ang 17-anyos na si Dean ng silver sa 200m freestyle (25.51) at 200m breast (2:38.00), maging ng bronze sa 50m breast (33.24).

Nag-ambag naman ang pambato ng BEST-Paranaque na sina Amina Bungubung at Shinloah Yve San Diego ng tigalawang ginto sa women’s 14-15 100m free (1:01.48), 400m free (5:01.4), 200m IM (2:40.42) at 200m breast (2:55.90), ayon sa pagkakasunod.

Nakahirit din ang 14-anyos at Junior World campaigner na si Bungubung ng silver sa 50m free (28.95), 200m free (2:18.6) at 100m IM (1:14.2), saka bronze sa 100m breast (1:23.80) at 200m breast (3:08.98). (Annie Abad)