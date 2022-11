Mga sosyaling food sa Quiapo, pinatikim uli ng Mama Sita

Kilala tayong mga Pinoy na mahilig kumain. Hindi kailanganang okasyon para magsalu-salo. Kahit nasaan ka pa, hahanap-hanapin mo ang mga pagkain lalo na ang mga nakagisnan natingmga lutuing putahe at kakanin para sa almusal, tanghalian at hapuan. Isama mo na ang meryenda in between meals na hindipwedeng mawala at makalimutan.

Kaya naman isang makabuluhang gabi ang na-experience ko kamakailan sa imbitasyon ng Mama Sita Foundation, isangQuiapo-themed heritage dinner sa Lore Manila, BGC Taguig.

Feeling nostalgic nga ang peg dahil isang pagbabalik-tanaw sanakaraan ang event ng Mama Sita Foundation na “Peacetime Quiapo (1920-1940): Home Recipes From the Art Deco Era,”, isang pa-dinner na pinangasiwaan ng food writer na si Ige Ramos at Fernando Nakpil Zialcita, PhD , kasama ang mgaestudyante ng Cultural Heritage Studies Program ng Department of Sociology and Anthropology ng Ateneo de Manila University.

Ilan pa sa mga taong nasa likod ng masayang dinner sina Joshua Ephraim Imperio, Earl Joy Loping,Yuan Gabriel Reyes, Maria Victoria Tenido at Simone Andrea Yatco.

Medyo ‘shalah’ ang datingan ng 4 course meal na hinanda ng award winning at best-selling author Chef Myke ‘Tatung’ Sarthou. Halos magkatabi ang aming lamesa kaya hindi akonagsayang ng oras para magpa-picture sa sikat na chef.

Parang ‘trip down memory lane’ ang tema dahil naging aware ka uli sa

patikim ng mga sikat na recipe ng mayayamang ilustrado noongunang panahon. Kilala ang Quiapo ngayon bilang living heritage and pilgrimage zone pero noon, maraming mayayamang angkan ang nanirahan dito mula Asya Europa at Amerika noong World War II at nag-iwan ng malalim naimpluwensya partikular sa larangan ng kultura at tradisyon. Sa katunayan ay may ilan pang sinaunang istraktura na gawamismo ng ilang national artisit ang makikita sa bahagi Avenida at Escolta. Our well loved tradition is back dahil sa mga pagkainna pinatikim sa amin noong gabi.

Unang pinatikim ang Nakpil-style Fettuccine with Liver Pate, next ang Lengua na sabi nila na usong putahe ng mgayayamanin noong 1920s hanggang 1930s. Kasunod na ang Green Mango Sorbet with Chili and Bagoong Sugar ng Sebastian Ice Cream at panghuli ang Jewel Salad for Antipasto ng pamilya Araneta.

Minsan ang pinaka simple na recipe ang pinakapatok gaya nalang ng Mango Sorbet na talagang yummy at kakaiba. Sa mahihilig sa mangga subukan mo na ito! Pero sa lahat, pinaka-favorite ko talaga ang Mama Sita’s Balatinaw Heirloom Rice Champorado na may Balatinaw Pinipig at Danggit bits saibabaw na siyang dessert.

May kakaibang lasa at sakto-sakto sa tamis ang comfort food nachamporado na binagayan ng dinurog na danggit sa ibabaw. Kung dati ay tuyo ang swak na partner ng champorado, mas masarap pala ang kakaibang twist sa paborito nating agahan o meryenda.

Parang kulang nga ang isang maliit na tasa at parang gusto ko pang mag take-two pero inabot na ako ng hiya.

Habang masayang kumakain ay may singit na kwentongnostalgia si Ms.Clara Reyes-Lapus, MSF president ang Heirloom Grains Project ng foundation na itinatag para suportahan ang Kankanaey tribe, kung saan ang kanilangkanunu-nunuan ang nag- hand-carve sa Banaue

rice terraces sa Cordilleras may 2,000 taon na ang nakararaan.

Bukod pa dito ang ilang impormasyon tungkol sa Philippine History na may kaugnayan sa Maynila at mga hakbangingginagawa para ma-preserve ang kultura at kasaysayan nitopartikular sa bahagi ng Binondo, Quiapo, Lawton-Arroceros at Intramuros.

Maraming salamat sa MSF dahil sa patuloy na legacy na iniwanni Teresita ‘Mama Sita’ Reyes na pagbuklurin ang mga Pinoy sapamamagitan ng pagkain at ibandera ang mga lutong putahe nanaging kilala at bahagi ng kultura natin noon magpahanggangngayon.

Kaya naman bilang pasasalamat sa patuloy na pagtangkilik samga lutuing Pilipino, inilunsad ng foundation ang ‘Mga Kuwentong Pagkain’, isang taunang contest kung saaninaanyayahan ang lahat na i-share ang kanilang mga natatangingkuwento ng family recipe, culinary tradition gamit ang natatanging sangkap at spices mula sa iba’t ibang lugar sa bansa.

Magpadala ng essay, photo o video entry sacommunity@mgakuwentongpagkain.com hanggang Disyembre31, 2022. Para makasali, i-click ang http://tinyuri.com/MKP2022Form. Tatanggap ng premyongP20,00O ang mananalo.