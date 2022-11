Mga alkalde ng Albay sumapi sa Lakas-CMD

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Noong nakaraang Miyerkoles, Nobyembre 9, naging saksi ang inyong lingkod sa panunumpa ng mga alkalde ng lalawigan ng Albay sa Lakas-CMD, ang pinakamalaking partido politikal ngayon sa bansa.

Ang sampung alkalde na mula sa 15 munisipalidad na bumubuo sa lalawigan ng Albay, ay nanumpa sa harap ni party president at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Nangako ang mga alkalde na susuportahan ang mga plano at programa ng partido.

Batid po ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos, Jr. ang seremonyang ito at labis siyang nagagalak na sumapi sa Lakas-CMD ang mayorya ng mga alkalde sa Albay.

Bukod po sa inyong lingkod bilang chairman ng House Committee on Appropriations, naging saksi rin sa oathtaking ang kasamahan natin sa Ako Bicol Party-list na si Rep. Raul Angelo “Jill” Bongalon, dating Rep. Alfredo Garbin at Albay Rep. Joey Sarte Salceda na siya ngayong chairman ng Committee on Ways and Means.

Kabilang sa mga bagong miyembro ng Lakas-CMD sina Mayor Adrian Salceda ng Polangui, Paul Garcia ng Guinobatan, Wilfredo Maronilla ng Libon, Atty. Sharon Escoto ng Oas, Alan Arandia ng Pio Duran, Carlos Irwin Baldo, Jr. ng Camalig, Carlwyn Baldo ng Daraga, Dick Galicia ng Rapu Rapu at Joseling Aguas ng Sto. Domingo.

Kasama ring nanumpa sa partido ang mga Board Members na sina Jesus Salceda, Jr., Juan Miguel Salceda, Dante Arandia, Victor Ziga, Jr., Melissa Abadeza, Eva Lopez Ribaya, Reynaldo Bragais, at Glenda Ong Bongao.

Nanumpa rin sa Lakas-CMD ang mga konsehal ng Legazpi City na sina Atty. Roberto Lucila, Luis Guitierez at Sunshine Imperial at si Tabaco City councilor Caroline Ziga-So.

Malugod na binabati at mainit na tinatanggap ng inyong lingkod at ng Ako Bicol Party-list ang mga bagong miyembro ng Lakas-CMD.

Samantala, matapos ang pananalasa ng Severe Tropical Storm ‘Paeng’ sa Bicol Region noong Oktubre, opisyal nang binuksan ang Pilot Season ng Ako Bicol Cup 2022 sa Daraga Covered Court sa pangunguna ng inyong lingkod at ni Congressman Jill Bongalon.

Ang mga koponan mula sa 15 munisipalidad at tatlong lungsod ng Albay ay pumarada suot ang kanilang jersey at sapatos na handog ng Ako Bicol Party-list.

Bitbit ang tournament torch na hudyat ng pagsisimula ng liga, si seven-time PBA Champion at four-time PBA Finals MVP James Yap ang nanguna sa panunumpa ng mga manlalaro. Nagpasiklab naman sa kanyang dance number ang Pinay Tiktok Star na si Yukii Takahashi. Nawa’y makatuklas tayo ng maraming katulad ni James Yap sa torneong ito.

Sa kabilang dako, nais kong pasalamatan si DILG Secretary Benjamin Abalos, Jr. sa mabilis na pagtugon sa ating panawagan na bagong fire truck para sa lokal na pamahalaan sa Albay.

Ang bagong unit ng fire truck ay nai-turn-over na po natin sa lokal na pamahalaan ng Malilipot, Albay kamakailan lamang. Iisa lang po ang ginagamit na fire truck ng Bureau of Fire Protection (BFP) sa Malilipot na halos 21 taon nang rumeresponde sa mga sunog. Layunin po nating mapahusay ang pagtugon sa mga sakunang tulad ng sunog.

Muli, ang inyong lingkod at ang Ako Bicol Party-list ay lubos na nagpapasalamat kay Secretary Abalos.

Hanggang sa susunod, mga kababayan kong Bicolano!