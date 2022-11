Meggie Ochoa sinungkit pilak sa World Masters

AYAW paawat sa pagsungkit ng medalya sa pandaigidigang kumpetisyon si two-time World Jiu-Jitsu champion Margarita “Meggie” Ochoa nang kunin nito ang silver medal sa 2022 Abu Dhabi World Masters Jiu-Jitsu Championships sa Zayed Sports City sa Abu Dhabi, United Arab Emirates.

Nito lamang unang linggo ng Nobyembre ay matagumpay na nagpasikat si Ochoa ng kanyang ikalawang world title sa 2022 Jiu-Jitsu International Federation (IJJF) World Championships sa women’s 49kgs. category, habang muling kumana ito ng medalya sa parehong dibisyon sa women’s Gi Brown/Black/Master 1 class.

Sumegunda ang 32-anyos na two-time Southeast Asian Games gold medalist sa 35-anyos na tubong Rome, Italy na si Serena Gabrielli ng Flow Jiu-Jitsu club na kasaluyang ranked No. 44.

Nakakuha naman ng bronze medal si Sabrina Migliozzi ng Sada Kurimori Team/ Infight Switzerland, habang hindi pinalad na makakuha ng medalya si Dora Perjes ng Carlson Gracie Team ng Hungary.

“All for God’s glory no matter what. Silver at the Abu Dhabi World Masters Jiu-jitsu Championships -49kgs division. Mixed feelings about this! Made a silly mistake in my 2nd match Thank You, Lord, for this lesson so I won’t make the same mistake on Friday,” wika ni Ochoa sa kanyang Facebook post.

Nito lamang Hulyo ay naitaas ang ranggo sa black belt ng 2017 Asian Indoor Martial Arts Games champion ni 10-time world champion at dating mixed martial arts fighter Andre’ “Deco” Galvao’ sa ATOS Jiu-jitsu headquarters sa San Diego, California kasunod ng pagsungkit ng gintong medalya sa National IBJJF Jiu-Jitsu Championships sa Las Vegas Convention Center sa Las Vegas, Nevada.

Bago rito, nakakuha rin ng silver medal si Ochoa sa IBJJF World Jiu-Jitsu Championships sa The Walter Pyramid sa Long Beach, California at sa 2022 Pan American IBJJF Championship sa Silver Spur Arena sa Kissimmee, Florida noong Abril bago ganapin ang 2021 SEA Games sa Hanoi, Vietnam.

Dinomina rin ng 2018 Jakarta-Palembang Asian Games bronze medalist ang women’s under-48kgs. nang talunin sa round robin sina Kanjutha Phattaraboonsorn ng Thailand at Khoon Yin Bless Yeap ng Malaysia, habang tumapos sa silver medal si Minh Duong Thi Thanh ng Vietnam sa nagdaang Hanoi meet. (Gerard Arce)